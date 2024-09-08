Бывший игрок «Фенербахче» и «Бешикташа» скончался в ДТП

34-летний турецкий профессиональный баскетболист команды «Чайырова Беледиеси» из второй лиги Турции Илкан Караман был сбит автомобилем, за рулём которого находился пьяный водитель, сообщает издание Basket News.

«Караман стоял на тротуаре, ожидая своего друга, который находился на заправке. Автомобиль, которым управлял, предположительно, пьяный водитель и который не справился с управлением, выехал на тротуар, сбив Карамана. Илкан скончался на месте происшествия», — написало издание Basketfaul.

За свою карьеру Илкан сыграл за такие известные турецкие команды, как «Тофаш», «Каршияка», «Фенербахче» и «Бешикташ».

В составе «Фенербахче» он выиграл Кубок Турции в 2013 году и чемпионат Турции в 2014 году.

Также был постоянным членом молодёжной сборной Турции, а также выступал за взрослую сборную Турции в отборочном турнире Евробаскета ФИБА — 2013, где за восемь матчей набрал 10,5 очка и 5,8 подбора.

«Бруклин Нетс» выбрал Карамана под 57-м номером на драфте НБА 2012 года, но он ни разу не участвовал в официальных матчах НБА.