Грин назвал игрока «Голден Стэйт», чей номер должен быть выведен из обращения

34-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», четырёхкратный чемпион НБА 2015, 2017, 2018 и 2022 годов Дрэймонд Грин заявил, что клубу «Уорриорз» следует вывести из обращения джерси под №5 игрока Кевона Луни.

«Джерси Ника Коллисона вывели за то, что он просто играл за одну команду в течение 13 лет. Луни уже добился большего за восемь сезонов (впереди ещё несколько сезонов). Его номер должны легко вывести на пенсию», — написал один из поклонников в социальной сети.

«Только факты», — ответил на эту запись поклонника Дрэймонд Грин.

Луни 28 лет. До прихода в НБА выступал за баскетбольную команду Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе «УКЛА Брюинз», где, отыграв всего один сезон, решил выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

На драфте НБА 2015 года он был выбран в конце первого раунда под общим 30-м номером «Уорриорз». В составе «Голден Стэйт» является трёхкратным чемпионом НБА (2017, 2018 и 2022).