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Одна из лучших новичков WNBA объяснила, почему встречается только со спортсменами

Одна из лучших новичков WNBA объяснила, почему встречается только со спортсменами
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22-летняя американская баскетболистка, форвард, выступающая за клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Чикаго Скай», Энджел Риз объяснила, почему встречается только со спортсменами.

«Вы не часто видите такие отношения, где женщина так же доминирует, как и мужчина, где женщина может обеспечить себя без мужчины. Он должен принести что-то совершенно другое, потому что нет ничего, что ты можешь мне купить, чего я не могу купить себе сама.

Мне важно также качественное времяпровождение, и это тоже сложно, потому что я общаюсь только со спортсменами. Мой рост 6 футов 3 дюйма [190,5 см], где я найду в повседневной жизни… Я имею в виду, может быть, конечно, мне нужно найти себе юриста с таким ростом, но это сложно.

Я обычно встречаюсь с баскетболистами, и сезон НБА и сезон WNBA не пересекаются, это удобно: моё межсезонье — это их сезон, так что я могу заставить эти отношения работать.

Но когда я училась в колледже, это было невозможно. Я не могла пойти на игры колледжа и на игры НБА, потому что это фактически было одновременно», — приводит слова Риз издание Fadeaway World.

Энджел Риз является лучшей среди новичков в истории женской НБА (WNBA) по среднему количеству подборов за последние 50 лет в лиге.

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