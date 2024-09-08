Маттиас Лессор прокомментировал контракт Османа с «Панатинаикосом»

Французский баскетболист, выступающий за «Панатинаикос», Матиас Лессор высказался о межсезонных трансферах команды. Ранее стало известно, что 29-летний турецкий форвард Джеди Осман подписал контракт с греческим «Панатинаикосом».

«Это вызов для всех нас. Нам придётся бороться за игровое время. Джеди Осман — отличный игрок. Он может создавать момент и совершать броски, вносить вклад в оборону.

Конечно, наличие игрока такого калибра очень полезно для команды. «Панатинаикос» — отличная команда. Я надеюсь, что он придёт готовым проявить себя и помочь», — приводит слова Лессора Basket News.

В прошлом сезоне Осман играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Сан-Антонио Спёрс», набирая в среднем 6,8 очка, делая 2,5 подбора и 1,7 передачи за игру в 72 матчах.