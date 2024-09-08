Паоло Банкеро одним словом описал Луку Дончича

Молодой игрок «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро одним словом описал разыгрывающего защитника «Даллас Маверикс» Луку Дончича.

«Я бы сказал: гангстер», — приводит слова Банкеро Clutch Points.

Словенскому баскетболисту Дончичу на данный момент 25 лет. Защитник был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2018 года под общим третьим номером. В минувшем розыгрыше плей-офф «Даллас» Дончича выступал в финале, где проиграл «Бостон Селтикс» со счётом 1:4.

В прошлом сезоне Лука Дончич принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 33,9 очка, совершал 9,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф у Луки была следующая статистика в среднем за игру: 28,8 очка, 9,5 подбора и 8,1 передачи.