Фурнье объяснил, почему в НБА легче забивать, чем в Европе

Бывший игрок НБА Эван Фурнье объяснил, почему некоторые считают, что в НБА легче забивать, чем в Европе.

«В НБА защитники лучше играют с мячом и могут доставить вам больше проблем. Однако, если обыграть первого защитника, всё становится проще. Лука Дончич говорит, что в НБА ему легче забивать, потому что он каждый раз обыгрывает своего защитника. В Европе, когда проходишь первого защитника, его страхует второй, затем третий...» — приводит слова Фурнье Eurohoops.

Напомним, Эван Фурнье играл в НБА с 2012 по 2024 год. Последним клубом, в составе которого выступал французский игрок, стал «Детройт Пистонс». 29 июня «Пистонс» отказались от опции продления на $ 19 млн, сделав Фурнье свободным агентом. В предстоящем сезоне француз Фурнье будет играть за греческий «Олимпиакос».