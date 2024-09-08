Шакил О'Нил высмеял сравнение Джей Джей Редика с Пэтом Райли

52-летний легендарный американский баскетболист, комментатор, баскетбольный аналитик, рэпер, а также актёр Шакил О'Нил высмеял сравнение нового тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редика с экс-тренером «Майами Хит», а ныне президентом этого клуба Пэтом Райли.

«Нет, прекратите [говорить об этом]. Даже не начинайте. Прежде всего, Джей Джей — хороший парень. А Пэт Райли — настоящий мужик. Представьте, вы приходите на тренировку, а Джей Джей Редик начинает кричать на вас.

Сразу начнётся драка. Парни не будут терпеть от него крики и дополнительные пробежки. Следующий Пэт Райли, чтоб его», — приводит слова О'Нила портал Sports Illustrated.

Напомним, в последние годы Редик работал в качестве баскетбольного эксперта на американском телевидении. В завершившемся сезоне «Лейкерс» уступили в первом раунде плей-офф НБА «Денвер Наггетс» (1-4 в серии).