Капитан «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин пропустит две недели из-за травмы

31-летний капитан «Анадолу Эфес» Стамбул Шейн Ларкин, скорее всего, пропустит предстоящие предсезонные товарищеские матчи своей команды. Об этом сообщает Basketnews.

Ларкин пропустил товарищеский матч против «Баварии» Мюнхен в эту пятницу из-за незначительной травмы, о чем «Анадолу Эфес» сообщил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Затем Шейн пропустил и состоявшийся на следующий день товарищеский матч с греческим «Панатинаикосом».

Сообщается, что у Ларкина растяжение лодыжки, и он выбыл из строя примерно на две недели. Ожидается, что Ларкин снова сможет играть к 20-м числам этого месяца.

Напомним, в конце прошлого сезона Ларкин на четыре года продлил контракт с «Анадолу Эфес», это означает, что он будет выступать в его составе до конца сезона 2027/2028. В прошлом сезоне Евролиги Ларкин в среднем набирал 16,8 очка, 2,8 подбора, 5,1 передачи за матч.