«Иисус грядёт». Доминик Уилкинс — об эмоциях перед играми против Майкла Джордана

Девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс поделился мнением о легендарном игроке НБА и «Чикаго Буллз» Майкле Джордане.

«Я играл против одних из самых упорных и талантливых парней в истории этого спорта. Каково было играть против Джордана? Майкл был феноменом, у него было соответствующее отношение [к матчу].

Когда вы играли против Джордана, его глаза были налиты кровью в каждой игре, словно он был одержимым. Я говорил себе: «Сегодня вечером мне нужно идти на работу. Иисус грядёт», — приводит слова Доминика портал Fadeaway World.

Напомним, Майкл Джордан является шестикратным чемпионом НБА, шестикратным MVP НБА, а также двукратным чемпионом Олимпийских игр и прочее.