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Стефен Карри заработал в 2020-х годах больше, чем любой другой игрок за любое десятилетие

Стефен Карри заработал в 2020-х годах больше, чем любой другой игрок за любое десятилетие
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри уже заработал больше денег в 2020-х годах, чем любой другой игрок за любое десятилетие в истории НБА. И это еще без учета его зарплаты с сезона-2024/2025.

За первую часть этого десятилетия Карри уже заработал $ 229 млн. Наиболее близок к Карри по зарплате за лучший десятилетний период лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который заработал в прошлом десятилетии $ 226 млн.

Напомним, в конце лета Стефен Карри на один год продлил контракт с «Голден Стэйт» общей стоимостью в $ 62,6 млн, на что Карри сможет претендовать в сезоне-2026/2027. Сообщалось, что Карри за время профессиональной карьеры заработает более $ 500 млн только по контрактам со своей нынешней командой.

Карри всю профессиональную карьерную карьеру выступает за «Голден Стэйт». Вместе с клубом Стефен четыре раза становился чемпионом НБА. Дважды Карри получал награду самому ценному игроку лиги. Вместе со сборной США игрок стал золотым медалистом на Олимпиаде 2024 года в Париже.

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