Джей Джей Редик: я не беспокоюсь о том, будут ли в форме Леброн и Дэвис перед первой игрой

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о том, как сильно он беспокоится состоянием игроков своей команды — Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса — перед началом регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Эти ребята [Леброн Джеймс и Энтони Дэвис] — профессионалы во всех смыслах этого слова. Я не беспокоюсь о том, будут ли они в форме и будут ли способны играть 22 октября. Мы начнём работать с Майком и Ишем, чтобы убедиться, что они себя чувствуют хорошо и находятся в отличной форме перед началом регулярного чемпионата. Эти парни, безусловно, примут участие в тренировочном лагере и предсезонных мероприятиях в сентябре, а также в предсезонных играх», — приводит слова Джей Джей Редика портал Hoopshype.