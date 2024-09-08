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Экс-игрок НБА Куинндэри Уизерспун не присоединится к саратовскому «Автодору»

Экс-игрок НБА Куинндэри Уизерспун не присоединится к саратовскому «Автодору»
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Пресс-служба саратовского клуба «Автодор» опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что американский атакующий защитник Киунндэри Уизерспун не присоединится к команде. Согласно официальной информации, игрок не вылетел в расположение клуба и перестал выходить на связь с представителями «Автодора».

«В последние дни наш клуб столкнулся с абсолютно непрофессиональным отношением к делу со стороны игрока Куинндэри Уизерспуна. Игрок пропустил несколько авиарейсов для прибытия в расположение клуба, а затем совсем перестал выходить на связь. В связи с этим БК «Автодор» ведёт поиск другого игрока на позицию атакующего защитника и предпримет все возможности, включая юридические, для защиты своих интересов по контракту с Уизерспуном», — сказано в пресс-релизе.

Уизерспун подписал однолетний контракт с клубом 18 августа.

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