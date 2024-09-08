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Стефан Лазаревич покинул «Црвену Звезду» — Mozzart Sport

Стефан Лазаревич покинул «Црвену Звезду» — Mozzart Sport
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Сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» Белград принял решение расстаться с 28-летним лёгким форвардом Стефаном Лазаревичем. Об этом сообщает Mozzart Sport.

Прошлым летом Стефан Лазаревич подписал новый трёхлетний контракт с «Црвеной Звездой», но теперь он досрочно покинул команду и стал свободным агентом. Тот же источник сообщает, что Лазаревич на данный момент тренируется со своей бывшей командой «ФМП Железник», но у него нет с ней никакого соглашения.

В прошлом сезоне Лазаревич в среднем набирал 1,2 очка, делал 0,9 подбора и 0,2 результативных передачи, проводя на площадке почти семь минут в 19 матчах. Лазаревич дебютировал за основную команду «Звезды» в 2014 году, но после аренды в «ФМП» и травм ему удалось получить место в ротации только в сезоне-2021/22.

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