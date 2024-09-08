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Кайри Ирвинг: прошлый год был, безусловно, разочаровывающим. Проигрывать чертовски паршиво

Кайри Ирвинг: прошлый год был, безусловно, разочаровывающим. Проигрывать чертовски паршиво
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Известный разыгрывающий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Кайри Ирвинг оставил послание фанатам.

«Прошлый год, безусловно, был разочаровывающим с точки зрения того, что мы не выиграли в финале. Я всегда буду отвечать за свои действия. Мы вернёмся [сильнее]. Но проигрывать — это чертовски паршиво», — приводит слова Кайри портад Clutch Points.

Напомним, по итогу минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» принял участие в финальной серии. Противником «Тимбервулвз» стал клуб «Бостон Селтикс». Финальная серия завершилась со счётом 4:1 в пользу «кельтов». Пятая встреча, которая определила победителя, закончилась со счётом 106:88.

Ранее игрок НБА объяснил, почему против Кайри Ирвинга сложнее всего защищаться.

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