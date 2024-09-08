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«Локомотив-Кубань» сыграл вничью с турецким «Тофашем» на сборах

Сегодня, 8 сентября, в Турции прошла товарищеская встреча между представителем Единой лиги ВТБ «Локомотивом-Кубань» и турецким коллективом «Тофаш» в рамках предсезонного турнира Gloria Cup. Встреча завершилась с ничейным счётом 88:88 (25:16; 29:28; 15:18; 19:25).

В первой встрече турецкой предсезонки «Локомотив-Кубань» уступил «Уралмашу» со счётом 70:82, а во второй обыграл турецкий «Тюрк Телеком» со счётом 73:63

Ранее в рамках предсезонного турнира Gloria Cup московский ЦСКА обыграл «Тофаш» со счётом 84:81. Армейцы проигрывали перед заключительным игровым отрезком, однако сумели переломить ход игры и вырвали победу.

Напомним, регулярный сезон Единой лиги ВТБ начнётся 21 сентября нынешнего года, а завершится 13 апреля 2025-го. Откроют сезон финалисты минувшего розыгрыша чемпионата, московский ЦСКА и казанский УНИКС.