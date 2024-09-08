«Уралмаш» победил «Бешикташ» в товарищеском матче с отрывом в шесть очков

Сегодня, 8 сентября, в Турции прошла товарищеская встреча между представителем Единой лиги ВТБ «Уралмашем» и турецким коллективом «Бешикташ» в рамках предсезонного турнира Gloria Cup. Встреча завершилась победой екатеринбургского клуба со счётом 88:82 (17:29; 20:17; 30:16; 21:20).

Наиболее результативным игроком «Уралмаша» стал американский разыгрывающий защитник Стэнли Уиттакер. В ходе игры ему удалось набрать 24 очка и сделать шесть подборов. Также отличился его товарищ по команде и соотечественник, играющий на позиции разыгрывающий защитника, Джеремайя Мартин. За время матча он набрал 19 очков.

Напомним, регулярный сезон Единой лиги ВТБ начнётся 21 сентября нынешнего года, а завершится 13 апреля 2025-го. Откроют сезон финалисты минувшего розыгрыша чемпионата, московский ЦСКА и казанский УНИКС.