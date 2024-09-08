Стефен Карри: если моя игра в баскетбол поможет людям стать ближе к богу, то я не против

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что не выступает против того, что люди, наблюдая за его выступлениями, становятся ближе к богу.

«Когда я вернулся из Парижа, кто-то пошутил, что я любимый баскетболист бога. Не был уверен, как отреагировать на это, но если моя игра в баскетбол может помочь людям стать ближе к богу, то я не против. Не думаю, что бог выбирает победителей в баскетбольных матчах, но он даёт нам возможность изменить ситуацию к лучшему, когда мы выступаем. Вот почему я всегда выкладываюсь по полной, когда нахожусь на площадке», — приводит слова Карри портал Hoopshype.

Ранее стало известно, что Стефен Карри заработал в 2020-х больше, чем любой другой игрок за любое 10-летие.