Капитан «Баварии» Владимир Лучич прокомментировал слухи о переходе в «Партизан»

35-летний сербский лёгкий форвард, капитан «Баварии» Мюнхен Владимир Лучич прокомментировал слухи о возможном переходе в «Партизан». Ранее один из ассистентов главного тренера белградской команды Желько Обрадовича заявил, что клуб хочет вернуть Лучича, который уже играл в «Партизане» с 2008 по 2013 год.

«У меня контракт с «Баварией» еще на один год. Некоторые люди переслали мне это заявление, даже Лео Вестерманн [бывший игрок ЦСКА], хотя я не знаю, откуда он его взял. Заявление не было полностью сформулировано, и я могу только сказать, что это было действительно первое лето, когда были какие-то контакты, но я всё еще игрок «Баварии», — приводит слова Лучича Basketball Sphere.

Владимир Лучич играет за мюнхенскую «Баварию» с 2016 года.