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Венсан Пуарье рассказал о причинах ухода из «Реала» Мадрид

Венсан Пуарье рассказал о причинах ухода из «Реала» Мадрид
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30-летний французский центровой Венсан Пуарье объяснил своё решение покинуть «Реал» Мадрид и перейти в турецкий «Анадолу Эфес».

«Эта команда [«Анадолу Эфес»] недавно дважды подряд выиграла Евролигу. Это стало решающим фактором при принятии решения.

Я чувствовал, что слишком сильно уступаю Эди [Таварешу, центровой «Реала»]. Я хотел большего и был расстроен этой ситуацией. Я считал, что заслуживаю большего, и поэтому решил уйти. Теперь я хочу играть более важную роль в команде, помогать побеждать и получать больше игрового времени на площадке.

В «Реале» было здорово. Когда я вернулся из НБА, моей целью было выигрывать трофеи. Я выиграл их семь за три года с этим клубом, так что это кажется хорошим выбором. Больше всего я запомню титул Евролиги после победы над «Олимпиакосом». Хотя я и не играл, ощущения были очень сильными из-за всего, что произошло в течение сезона», — приводит слова Пуарье Basketball Sphere.

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