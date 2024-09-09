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Источник: Джеди Осман мог присоединиться к «Лос-Анджелес Лейкерс»

Источник: Джеди Осман мог присоединиться к «Лос-Анджелес Лейкерс»
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29-летний лёгкий форвард «Панатинаикоса» турок Джеди Осман мог присоединиться к калифорнийскому клубу «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает портал Eurohoops.

По информации издания, руководство «озёрников» проявляло интерес к фигуре Джеди. Он также получил приглашение провести вместе с игроками «Лейкерс» сборы, однако из-за отсутствия гарантий попадания в состав команды он принял решение отказаться от данного предложения.

В минувшем сезоне турецкий игрок выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Сан-Антонио Спёрс» и принял участие в 72 встречах. В среднем за игру Джеди Осман набирал 6,8 очка, делал 2,5 подбора, отдавал 1,7 передачи, а также совершал о,5 перехвата.

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