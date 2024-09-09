Президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал ничью «Локомотива-Кубань» с турецким «Тофашем» в рамках предсезонного турнира Gloria Cup со счётом 88:88 (25:16; 29:28; 15:18; 19:25).

«Мы контролировали ход игры большую часть времени, но во второй половине матча не справились с давлением соперника и дали им вернуться в игру. В концовке не всё зависело от нас. Мы допустили некоторые ошибки, которые обязательно разберем.

В целом, задачи на турецкий сбор выполнены: мы посмотрели в деле молодых ребят и увидели, на что можем рассчитывать дальше. Я доволен тем, с каким желанием команда выходит на площадку.

Уже с 11 сентября для нас начнутся матчи на Суперкубке. Сыграем с ЦСКА и «Цревной Звездой», и я предвижу серьёзную борьбу за выход в финал. Если добавим взаимопонимания, как в нападении, так и в защите, то сможем рассчитывать на победу» — написал Ведищев в телеграм-канале.

Напомним, в межсезонье стало известно, что Андрей Ведищев в сезоне-2024/2025 будет совмещать роли президента и главного тренера команды.