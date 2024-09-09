«Не хочу говорить с тобой». Леброн рассказал о звонке от Энтони Дэвиса

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис позвонил своему товарищу по команде Леброну Джеймсу после того, как его сын Бронни был выбран калифорнийской командой на драфте НБА. Однако, по словам Леброна, Дэвис ему заявил, что позвонил не для того, чтобы поговорить с ним, а с тем, чтобы пообщаться с Бронни.

«Я не хочу говорить с тобой, я хочу поговорить со своим новым товарищем по команде!» — сказал Дэвис.

Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Ранее главный тренер «Лос-Анджелеса» Джей Джей Редик высказался о том, насколько сильно он беспокоится о состоянии игроков своей команды — Леброна и Дэвиса — перед началом регулярного чемпионата НБА.

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