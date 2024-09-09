Пресс-служба US Open — 2024 подшутила над Тейтумом, посетившим финал Синнера и Фритца

Пресс-служба Открытого чемпионата США — 2024 подшутила над чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)в составе «Бостон Селтикс» Джейсоном Тейтумом, который побывал на финале турнира между итальянцем Янником Синнером и американцем Тейлором Фритцем.
Сына Джейсона зовут Дьюс (Deuce), и те, кто отвечает за социальные сети US Open — 2024, не упустили возможность использовать это в качестве каламбура к своей подписи: «Когда ситуация доходит до «ровно» (в теннисе этот термин обозначается словом deuce. — Прим. «Чемпионата»).
Фото: https://x.com/usopen
Напомним, Синнер победил Фритца и стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5. Отметим, что Янник Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.
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