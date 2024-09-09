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Пресс-служба US Open — 2024 подшутила над Тейтумом, посетившим финал Синнера и Фритца

Пресс-служба US Open — 2024 подшутила над Тейтумом, посетившим финал Синнера и Фритца
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Пресс-служба Открытого чемпионата США — 2024 подшутила над чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)в составе «Бостон Селтикс» Джейсоном Тейтумом, который побывал на финале турнира между итальянцем Янником Синнером и американцем Тейлором Фритцем.

Сына Джейсона зовут Дьюс (Deuce), и те, кто отвечает за социальные сети US Open — 2024, не упустили возможность использовать это в качестве каламбура к своей подписи: «Когда ситуация доходит до «ровно» (в теннисе этот термин обозначается словом deuce. — Прим. «Чемпионата»).

Фото: https://x.com/usopen

Напомним, Синнер победил Фритца и стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5. Отметим, что Янник Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

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