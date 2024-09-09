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Владимир Гомельский оценил новичков «Зенита»

Владимир Гомельский оценил новичков «Зенита»
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу новичков «Зенита», перешедших в клуб в нынешнее межсезонье.

«В «Зените» Алекс Пойтресс в свою силу. Ксавьер Мун — очень понравился. Дуэйна Бэйкона я видел неоднократно. Он наберёт форму и будет очень полезен. А вот Омари Спеллмен остаётся загадкой», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» стал обладателем бронзовых наград. В полуфинале подопечные Хавьера Паскуаля встречались с московским ЦСКА и уступили в серии со счётом 2-4. В матче за третье место петербуржцы одолели краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).

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