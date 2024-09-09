Карри выразил неодобрение, увидев Томпсона в компании игрока «Далласа»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в шутливой манере продемонстрировал неодобрение, когда увидел бывшего товарища по команде Клэя Томпсона в компании игрока «Даллас Маверикс» Дерека Лайвли. Забавный эпизод произошёл на матче Женской национальной баскетбольной ассоциации.

Стефен Карри выразил неодобрение, увидев Клэя Томпсона в компании игрока «Далласа»:

Напомним, 1 июля стало известно, что Томпсон подписал трёхлетний контракт с «Далласом». Сообщалось, что по условиям сделки Клэй должен зарабоать $ 50 млн. Защитник с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт», в составе которого принял участие почти в 800 матчах. Является четырёхкратным чемпионом НБА в составе «воинов».