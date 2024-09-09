Ник Янг ответил, кто бы победил — «Уорриорз» 2018 года или «Лейкерс» с Брайантом и О’Нилом

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ник Янг высказал мнение, что «Голден Стэйт Уорриорз» 2018 года победил бы «Лос-Анджелес Лейкерс» с Коби Брайантом и Шакилом О’Нилом в составе. Янг является чемпионом НБА 2018 года в составе «Голден Стэйт».

«Я люблю «Лейкерс», но команда Шака и Коби не обыграла бы «Уорриорз» в сезоне-2017/2018. Можно часто услышать, что Шак — самый доминирующий «большой» в истории… но они проиграли Биллапсу, Хэмилтону, Принсу, Рашиду Уоллесу и Бену Уоллесу со счетом 1-4 в серии.

При всём уважении, но «Уорриорз» победили бы обе команды в пяти матчах», — написал Янг на своей странице в социальных сетях.

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