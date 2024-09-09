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Стефен Карри высказался о возможности стать владельцем клуба НБА

Стефен Карри высказался о возможности стать владельцем клуба НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о вероятности в будущем стать владельцем команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я видел, как Майкл Джордан занимался этим. Сейчас в лиге есть ребята, которые предпринимают необходимые шаги, чтобы стать законными претендентами, когда дело дойдёт до расширения лиги через пару лет. Так что этот вопрос будет обсуждаться. Думаю, я мог бы проделать неплохую работу. За время карьеры я много чему научился. Очевидно, мне ещё многое предстоит сделать на площадке, но я определённо хотел бы двигаться в этом направлении», —приводит слова Карри NBC Sports Bay Area.

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