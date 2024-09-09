Актриса Дженнифер Лопес — Джимми Батлеру: у тебя есть кольцо?

Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер устроит небольшую переписку со звёздной голливудской актрисой Дженнифер Лопес, в результате которой она спросила у него: «У тебя есть кольцо?»

Отметим, что, если речь шла о чемпионских кольцах, то у Батлера на данный момент их нет. Ранее в прессе сообщалось, что Лопес собирается развестись с актёром Беном Аффлеком после двух лет брака.

Фото: Социальные сети Дженнифер Лопес

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 20,8 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал пять результативных передач.

Ранее аналитик НБА Брайан Уиндхорст поделился мыслями о Батлере, высказав мнение, что баскетболист будет крайне мотивированным в новом сезоне НБА.

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