Уилкинс оценил потенциал Закари Рисашера, столкнувшегося с критикой за игру в Летней лиге

Девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс поделился мнением о 19-летнем лёгком форварде Закари Рисашере, которого «Атланта Хоукс» выбрала под первым номером на драфте НБА 2024 года. Ранее молодого игрока критиковали некоторые эксперты после его выступления в Летней лиге НБА.

«Он молод. Сколько ему… 19 лет? Он талантлив, но нужно дать ему время. Дайте ему время. Он отлично справится. Поверьте мне, он отлично справится», — приводит слова Уилкинса Eurohoops.

В прошлом сезоне 206-сантиметровый француз выступал в составе команды «Бурк». 19-летний игрок набирал в среднем по 11 очков за матч.

У кого больше всех очков в Национальной баскетбольной ассоциации: