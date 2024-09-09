Экс-игрок ЦСКА Милош Теодосич высказался о предстоящем участии в Суперкубке Единой лиги

Экс-игрок ЦСКА, а ныне разыгрывающий «Црвены Звезды» Милош Теодосич высказался о предстоящем выступлении в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Спортивное мероприятие состоится с 11 по 14 сентября.

«Всем привет! Меня зовут Милош Теодосич, и я играю за «Црвену Звезду». Увидимся в Москве на Суперкубке лиги ВТБ. Уже скоро!» — сказал Теодосич на видео, поделилась которым пресс-служба Единой лиги.

Напомним, участие в Суперкубке Единой лиги примут ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Црвена Звезда», УНИКС, «Зенит» и «Бешикташ».

В 2021 году обладателем Суперкубка стал московский ЦСКА, в 2022 и 2023 годах победителем становился питерский «Зенит». В 2022 году в Суперкубке Единой лиги ВТБ впервые приняли участие зарубежные команды — сербские «Партизан» и «Мега».