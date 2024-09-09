«Зенит» сделал подарок Хавьеру Паскуалю в честь его 52-летия

«Зенит» поздравил главного тренера команды Хавьера Паскуаля с днём рождения. Сегодня, 9 сентября, специалисту исполнилось 52 года. Руководство команды и игроки поздравили Хавьера во время тренировки. Соответствующими фотографиями поделилась пресс-служба Зенита».

Фото: https://t.me/zenitbc

Фото: https://t.me/zenitbc

Фото: https://t.me/zenitbc

Фото: https://t.me/zenitbc

Напомним, в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» стал обладателем бронзовых наград. В полуфинале подопечные Паскуаля встречались с московским ЦСКА и уступили в серии со счётом 2-4. В матче за третье место клуб из Санкт-Петербурга одолел краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).

Ранее о новичках «Зенита» мнением поделился известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский.

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