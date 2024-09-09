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Экс-игрок ЦСКА Никола Милутинов травмировался по время тренировки с «Олимпиакосом»

Бывший центровой московского ЦСКА, а ныне игрок греческого «Олимпиакоса» серб Никола Милутинов травмировал правую лодыжку во время сегодняшней командной тренировки. Об этом сообщает издание Basket News со ссылкой на греческий клуб.

Согласно имеющейся информации, сербскому центровому теперь предстоит пройти медицинское обследование, в ходе которого станет известна серьёзность травмы.

Напомним, в минувшем сезоне Евролиги 29-летний центровой принял участие в 21 игре. В среднем за встречу он находился на площадке 23 минуты и 55 секунд, а также набирал 13,5 очка, делал 7,8 подбора, отдавал 1,4 передачи и совершал 1,0 блок-шота.

Ранее товарищ Николы по «Олимпиакосу» Эван Фурнье объяснил, почему некоторые считают, что в НБА легче забивать, чем в Европе.