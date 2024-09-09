Макгрэди назвал звёздного игрока, в составе с которым выстраивал бы успешную франшизу

45-летний известный американский бывший профессиональный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди без колебаний выбрал звёздного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в качестве человека, с которым можно начать строить собственную франшизу, вместо других популярных игроков — Стефена Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» и Кевина Дюранта, представляющего «Финикс Санз».

«Леброн — очевидный выбор, чтобы начать строить успешную собственную франшизу в НБА. Когда, например, Карри встречался с Леброном, Леброн всегда был лучшим игроком в серии. Дюрант — лучший скорер, но в сегодняшней игре невозможно превзойти Леброна Джеймса. Он делает слишком много.

Теперь вам, возможно, придётся изменить свою игру, потому что Леброн доминирует в баскетболе, но это работает на его команду. Как бы я не любил Карри или Дюранта, Джеймс делает слишком много в этой игре и для её развития, чтобы не замечать этого», — приводит слова Макгрэди издание Fadeaway World.

Ранее Трэйси выразил обеспокоенность по поводу будущего сборной США на Олимпиаде 2028 года.