Эргин Атаман — о подписании Джеди Османа: этот парень находится в расцвете сил

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман высказался о том, что 29-летний турецкий форвард Джеди Осман подписал контракт с греческим клубом.

«Этот парень находится в расцвете сил и является замечательным человеком, что, безусловно, важно. Его физическая сила, агрессивность на обеих сторонах площадки и способность менять темп игры, когда вы меньше всего этого ожидаете, — всё это элементы, характеризующие его соревновательный характер. Джеди может играть на обеих позициях и хорошо разбирается в ситуациях, ставя команду на первое место. В дополнение к своему таланту и качествам он обладает зрелостью и опытом работы на самом высоком уровне, что делает его настоящим игроком НБА. Он пришёл в «Панатинаикос», чтобы привнести в команду много важного», — приводит слова Атамана портал Basket News.