Новичок мадридского «Реала» не вернётся раньше октября из-за перелома

22-летний испанский баскетболист, играющий на позициях центрового и тяжёлого форварда, участник летних Олимпийских игр 2020 года и летних Олимпийских игр 2024 года Усман Гаруба пропустит в районе 6-8 недель из-за стрессового перелома.

По данным Marca, Гаруба получил стрессовый перелом левой стопы, хотя клуб не предоставил официального медицинского заключения по этому поводу.

На драфте НБА 2021 года Гаруба был задрафтован «Хьюстон Рокетс» под общим 23-м номером во время своего участия на Олимпийских играх 2020 года в Токио, а уже в августе того же года подписал контракт новичка.

Осенью 2023 года Гаруба подписал двусторонний контракт с «Голден Стэйт Уорриорз» и их фарм-клубом в G-Лиге «Санта-Круз Уорриорз», а 14 апреля 2024 года он подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт».