Аренас: у «Бакс» были проблемы в обороне в этом сезоне, так как их покинул Джру Холидэй

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас заявил, что в минувшем сезоне НБА клуб «Милуоки Бакс» был слабым в защите из-за того, что команду покинул разыгрывающий Джру Холидэй.

«Яннис — отличный защитник, Лопес — тоже отличный защитник. Однако в минувшем сезоне они оба были в первом составе. В сезоне-2023/2024 вся команда была слабой в обороне, поскольку их состав покинул один человек, который был действительно важен. Я имею в виду Джру Холидэя. Итак, этот парень просто заставил всю команду почувствовать себя элитой», — приводит слова Аренаса портал The Sports Rush.

Напомним, Джру Холидэй играл в «Милуоки Бакс» с 2020 по 2023 год.