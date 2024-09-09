Стало известно, кто из «Лейкерс» является неприкасаемым для обмена. Это не Леброн Джеймс

Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Уиндхорст рассказал, что 26-летний игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз является неприкасаемым для любых обменов и сделок из-за больших планов на него главного тренера команды Джей Джек Редика.

«Я просто знаю, что у Джей Джей Редика большие планы на Остина Ривза. Мало того, когда этим летом команды вступали в переговоры с «Лейкерс» и касались Ривза, то ответом всегда было твёрдое «нет», — приводит слова Уиндхорста издание Basket News.

Ривз не был выбран на драфте НБА 2021 года после того, как отказался быть выбранным под 42-м номером командой «Детройт Пистонс», решив вместо этого подписать двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» 3 августа 2021 года.

В минувшем сезоне Ривз провёл 83 игры в составе «озёрников», в среднем набирая 15,9 очка, 5,5 передачи и 4,3 подбора за матч.