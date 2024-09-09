Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, кто из «Лейкерс» является неприкасаемым для обмена. Это не Леброн Джеймс

Стало известно, кто из «Лейкерс» является неприкасаемым для обмена. Это не Леброн Джеймс
Аудио-версия:
Комментарии

Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Уиндхорст рассказал, что 26-летний игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз является неприкасаемым для любых обменов и сделок из-за больших планов на него главного тренера команды Джей Джек Редика.

«Я просто знаю, что у Джей Джей Редика большие планы на Остина Ривза. Мало того, когда этим летом команды вступали в переговоры с «Лейкерс» и касались Ривза, то ответом всегда было твёрдое «нет», — приводит слова Уиндхорста издание Basket News.

Ривз не был выбран на драфте НБА 2021 года после того, как отказался быть выбранным под 42-м номером командой «Детройт Пистонс», решив вместо этого подписать двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» 3 августа 2021 года.

В минувшем сезоне Ривз провёл 83 игры в составе «озёрников», в среднем набирая 15,9 очка, 5,5 передачи и 4,3 подбора за матч.

Материалы по теме
Макгрэди назвал звёздного игрока, в составе с которым выстраивал бы успешную франшизу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android