Зайон Уильямсон назвал самых интересных трэш-токеров среди действующих игроков НБА

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон перечислил наиболее интересных трэш-токеров среди действующих игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Существуют разные стили трэш-тока. У нас есть Энтони Эдвардс. Он говорит довольно прямолинейно. Есть КейДи [Кевин Дюрант], который имеет особый стиль. Этот парень просто пытается донести до вас мысль о том, что играет в баскетбол лучше и почему. Я уважаю его за это.

Также есть… из того, что мне довелось видеть, он никогда не выступает инициатором конфликта. Однако когда кто-то начинает говорить ему разную чушь, он переводит разговор на иной уровень. Это Кайри Ирвинг», — приводит слова Зайона портал Clutch Points.