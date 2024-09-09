Источник отрицает, что «Лейкерс» приглашали Османа принять участие в тренировочном лагере

Инсайдер НБА Марк Стейн заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» предлагал турецкому баскетболисту Джеди Осману присоединиться к своему тренировочному лагерю. Ранее журналист Никола Милорадович из Eurohoop сообщил, что Осман отклонил приглашение «озёрников».

«В Европе сообщалось, что турецкий свингмен Джеди Осман отклонил приглашение «Лейкерс» на тренировочный сбор перед подписанием контракта с «Панатинаикосом» в Греции. Но источники, близкие к ситуации, сообщили мне, что «Лос-Анджелес» не сделал такого предложения, несмотря на известную любовь Леброна Джеймса к Осману, возникшую ещё в те времена, когда они были товарищами по команде «Кавальерс», — приводит слова Стейна издание Clutch Points.

В минувшем сезоне Осман играл в Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Сан-Антонио Спёрс», набирая в среднем 6,8 очка, делая 2,5 подбора и 1,7 передачи за игру в 72 матчах.