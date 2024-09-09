Трей Янг рассказал, какие у него сложились отношения с Лукой Дончичем

Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трей Янг рассказал о своих взаимоотношениях с лидером «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем.

«До того вечера мы никогда не встречались, просто обменялись бейсболками. Я с Лукой до сих пор время от времени переписываюсь. Он пишет мне, что я показываю безумную игру, и наоборот. Между нами определённо есть любовь. Мы вместе отдыхаем после матчей, видимся летом, поздравляем друг друга с рождением детей и тому подобное. Однако когда нам приходится выходить на площадку, то наши отношения сводятся лишь к бизнесу. У меня по-прежнему должна быть уверенность, что моя команда победит. И я делаю для этого всё, что в моих силах. Уверен, что Лука чувствует то же самое. Мы не друзья, когда играем», — приводит слова Трея портал The Sports Rush.