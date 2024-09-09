«Кавальерс» заключили двусторонний контракт со звездой Южного Судана

Клуб НБА «Кливленд Кавальерс» заключил двусторонний контракт с 22-летним американским баскетболистом южносуданского происхождения Джей Ти Тором, о чём объявила пресс-служба команды.

Ранее инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщал, что контракт был заключён ещё в августе.

Двусторонний контракт позволяет командам НБА не нагружать зарплатную ведомость и избегать больших трат, но такие договоры не позволяют игрокам получать большие зарплаты и бонусы. Также контракт ограничивает игровое время баскетболистов — они имеют право провести в НБА 45 игр за сезон, проводя остальное время в G-Лиге.

Тор был выбран под 37-м номером на драфте НБА 2021 года командой «Детройт Пистонс» после одного сезона в Обернском университете (2020–21), где он принял участие в 27 играх (все в стартовом составе), набирая в среднем 9,4 очка, 5,0 подбора и 1,4 блокшота за игру.

Джей Ти принял участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе мужской сборной Южного Судана по баскетболу, что ознаменовало первое в истории баскетбольное выступление страны на Олимпийских играх. Тор набирал в среднем 6,7 очка и 4,7 подбора в трех играх (против Пуэрто-Рико, против США и против Сербии) в Париже, Франция.