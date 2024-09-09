Кристиан Вуд перенёс операцию и пропустит не менее восьми недель

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кристиан Вуд пропустит начало сезона-2024/2025, поскольку он перенёс артроскопическую операцию на левом колене. Об этом сообщает портал Clutch Points со ссылкой на команду.

По имеющейся на данный момент информации, Кристиан через восемь недель пройдёт повторное медицинское обследование. Поэтому он, скорее всего, не сможет возобновить тренировки до ноября.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кристиан принял участие в 50 играх. В среднем за встречу Вуд находился на площадке 17 минут и 26 секунд, а также набирал 6,9 очка, делал 5,1 подбора, отдавал 1,0 передачи.

Ранее Кристиан Вуд высказал мнение, что лидеры сборной США Леброн Джеймс и Стефен Карри должны объединиться.