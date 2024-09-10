Скончался бывший генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс»

В возрасте 86 лет скончался американский бывший помощник тренера и генеральный менеджер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Кэрролл Доусон, о чём сообщил сайт команды.

Доусон играл в студенческий баскетбол в Парижском колледже, где он получил прозвище Большой апельсин, а также в Университете Бэйлора в конце 1950-х — начале 1960-х годов. В 70-х он возглавил «Бэйлор» в качестве главного тренера на четыре сезона.

В 1979 году он стал помощником главного тренера «Рокетс». В 1989 году во время игры в гольф в Доусона ударила молния, и в течение следующих нескольких лет его зрение становилось всё хуже. Не имея возможности продолжать выполнять свои тренерские обязанности, Доусон перешёл во фронт-офис «Рокетс», став генеральным менеджером в 1996 году.

Карьера Доусона в «Рокетс» продлилась 27 лет. Среди его наиболее заметных достижений на посту генерального менеджера «Рокетс» были победы в НБА в 1994 и 1995 году, выбор Яо Мина на драфте НБА 2002 года и обмен семи игроков на лидера лиги по результативности Трейси Макгрэди в 2004 году.

Объявив Дэрила Мори генеральным менеджером в 2020 году, «Рокетс» почтили Доусона, повесив баннер с инициалами CD [Carroll Dawson] под сводом арены «Тойота-центр» во время игры с «Финикс Санз».