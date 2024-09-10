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Трей Янг назвал условие, при котором он бы был лучшим баскетболистом в истории

Трей Янг назвал условие, при котором он бы был лучшим баскетболистом в истории
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Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг высказал мнение, что, если бы его рост был выше, он мог стать лучшим баскетболистом в истории. Рост Янга составляет 185 см (шесть футов, один дюйм).

«Раньше я терпеть не мог, когда видел высоких парней. Только и всего. Им много чего удаётся. Хочу сказать, что, если бы мой рост был шесть футов и восемь дюймов, я бы, наверное, был лучшим баскетболистом в истории этой игры. Всё дело в моём менталитете и в том, как я играю. Я разбираюсь в деталях игры», — сказал Янг на канале MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME в YouTube.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Янг принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 10,8 передачи.

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