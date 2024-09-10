Ненад Димитриевич высказался об УНИКСе после перехода в «Милан»

Экс-игрок УНИКСа Ненад Димитриевич поделился впечатлениями от выступления в казанской команде. Сейчас Ненад представляет «Милан».

«С первого же момента, как приехал в Казань, я понял, что с баскетбольной точки зрения это будет прекрасная возможность для моей карьеры.

Тренер Перасович дал мне шанс стать игроком, который будет выходить в старте… шанс стать лидером команды. Я ухватился за эту возможность. Считаю, что те результаты, которых мы достигли, были важны как для меня, так и для команды. Ведь мы выиграли титул впервые в истории УНИКСа.

В клубе очень гордятся тем, чего мы добились. У нас сформировались такие отношения, которые не прекратятся. Это были два незабываемых года», — приводит слова Димитриевича пресс-служба «Милана».

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