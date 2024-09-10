«Разбрасывал всех по сторонам». Шакил О'Нил назвал игрока, которым он вдохновлялся

Прославленный центровой Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил признался, что на старте карьеры вдохновлялся легендарным игроком НБА Уилтом Чемберленом.

«Я играл как Уилт Чемберлен и в итоге превратился в Шака. Уилт Чемберлен был моим вдохновителем. Он был первым, кто толкал людей локтем в лицо и доминировал, разбрасывая игроков по сторонам», — сказал Шакил на канале Whozfire в YouTube.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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