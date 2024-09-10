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«Разбрасывал всех по сторонам». Шакил О'Нил назвал игрока, которым он вдохновлялся

«Разбрасывал всех по сторонам». Шакил О'Нил назвал игрока, которым он вдохновлялся
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Прославленный центровой Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил признался, что на старте карьеры вдохновлялся легендарным игроком НБА Уилтом Чемберленом.

«Я играл как Уилт Чемберлен и в итоге превратился в Шака. Уилт Чемберлен был моим вдохновителем. Он был первым, кто толкал людей локтем в лицо и доминировал, разбрасывая игроков по сторонам», — сказал Шакил на канале Whozfire в YouTube.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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