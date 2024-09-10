МБА-МАИ провела фотосессию в стиле ретро

Московский клуб МБА-МАИ провёл медиадень, в рамках которого игроки команды приняли участие в фотосессии в ретростиле.

«Медиадень наших парней на плёнке», — говорится в сообщении команды.

Фото: https://t.me/pbc_mba

Фото: https://t.me/pbc_mba

Фото: https://t.me/pbc_mba

Фото: https://t.me/pbc_mba

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ МБА-МАИ не смогла пробиться в плей-офф, уступив «Самаре» на стадии плей-ин (77:85). Отметим, что внутренняя политика клуба сводится к тому, что в нём выступают только российские баскетболисты. Команда не приглашает в состав легионеров, несмотря на то что некоторые эксперты время от времени предлагают клубу отступить от выбранной стратегии.

Ранее лёгкий форвард МБА-МАИ Паша Исмаилов рассказал, как прошла предсезонная подготовка команды к предстоящему сезону.

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