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Экс-игрок НБА перешёл в «Дубай», товарищеский матч с которым проведёт «Пари НН»

Латвийский тяжёлый форвард Давис Бертанс подписал контракт с клубом «Дубай». Об этом информирует пресс-служба команды.

Ранее 31-летний игрок выступал за «Шарлотт Хорнетс». В 28 матчах НБА Давис в среднем набирал 8,8 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 0,9 передачи. Кроме того, выступал за такие команды Национальной баскетбольной ассоциации, как «Сан-Антонио Спёрс», «Вашингтон Уизардс», «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер».

Отметим, что сегодня, 10 сентября, «Дубай» проведёт матч с российским клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча будет носить товарищеский характер. Её начало запланировано на 18:45 по московскому времени.

Ранее «Нижний Новгород» победил МБА в матче за третье место на Кубке Кондрашина и Белова.

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