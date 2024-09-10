Владимир Гомельский оценил переход Руженцева из ЦСКА в «Парму» на правах аренды

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о переходе лёгкого форварда ЦСКА Самсона Руженцева в «Парму» на правах аренды. Руженцев будет представлять пермский клуб в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Для Самсона и его развития как игрока — полезно. На позициях третьего или второго номера в составе ЦСКА он недополучал бы игрового времени», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Руженцев вспомнил, как игроки красно-синих отреагировали на смену главного тренера в прошлом сезоне. ЦСКА начинал сезон с Эмилом Райковичем, который был отправлен в отставку после регулярного чемпионата. Ему на смену пришёл Андреас Пистиолис.

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