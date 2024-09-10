Лопатин высказался о предстоящих матчах с «Бешикташем» и «Зенитом» в Суперкубке ЕЛ

Тяжёлый форвард УНИКСа Андрей Лопатин дал комментарий по поводу предстоящего выступления в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Спортивное мероприятие состоится с 11 по 14 сентября.

«Уверен, что УНИКС готов к предстоящему розыгрышу Суперкубка Единой лиги ВТБ. Конечно, не все игроки смогут принять участие в турнире из-за травм, поэтому всегда есть возможности для роста и улучшения.

Наш первый соперник в матче открытия — «Бешикташ». Эта турецкая команда демонстрирует боевой настрой и высокую скорость игры. Считаю, что встреча с ними станет отличной возможностью оценить наш текущий уровень и определить, над чем нужно поработать.

Ещё одним оппонентом в группе «Б» станет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Мы очень хотим взять реванш в матче с этой командой. Верю, что сможем это сделать. Когда я присоединился к УНИКСу, то понимал, что наша цель всегда одна — только победа!» — приводит слова Лопатина пресс-служба УНИКСа.

Помимо УНИКСа, «Бешикташа» и «Зенита», участие в Суперкубке Единой лиги примут ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Црвена Звезда».